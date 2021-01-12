Копенгаген, , 05:22 — REGNUM Зону строительства газопровода «Северный поток — 2» вблизи датского острова Борнхольм покинуло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», сообщает портал MarineTraffic.

Корабль находился на указанном участке с 6 января, а до этого — на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда. По информации портала, трубоукладчик движется в восточном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» после завершения его строительства из-за опасений перед новыми санкциями со стороны США.

6 января оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG уведомил власти Дании о возобновлении 15 января 2021 года работ по укладке «Северного потока — 2» в территориальных водах королевства.

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