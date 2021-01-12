Владивосток, , 04:22 — REGNUM В Приморье профсоюзы добились повышения оплаты труда работникам культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов края.

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«Утверждено положение об оплате труда, которое предусматривает индексацию заработной платы работникам отрасли культуры в среднем на 6%. Замечания отраслевого профсоюза учтены в полном объёме. Заработная плата будет проиндексирована с сентября 2020 года», — пояснили в ведомстве.

Таким образом, больше зарплата станет не только у творческих работников, но и у уборщиц, экономистов, бухгалтеров, техников.

Всего в Приморье числится более четырёх тыс. работников культуры, более половины из которых состоят в профсоюзе.

«При этом в 2020 году отрасль потеряла около 400 работников. Во многом это результат слияния отдельных учреждений, но люди уходят и по собственному желанию: не выдерживают мизерных заработков. Не секрет и то, что значительная часть работников трудоустроена на 0,5, а то и 0,25 ставки. Индексация — важнейший шаг в борьбе за рост зарплат в сфере культуры», — пояснила председатель Приморской краевой организации профсоюза работников культуры Людмила Калинина.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане в 2021 году хотели бы получать заработные платы на уровне 158 тыс. рублей, при этом ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот уровень даже превышают. Такие данные приводит сервис «Работа.ру».