Москва, , 03:54 — REGNUM Арбитраж Москвы 11 января 2021 года удовлетворил иск ПАО «Банк ВТБ», в котором 60,93% голосов к общему числу голосующих акций принадлежит РФ. С АО «Открытие Холдинг» по этому дело было взыскано более 13,6 млрд рублей. Решение пока не обнародовано и не вступило в законную силу. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

В карточке дела 11 января появилось сообщение судьи Константиновской — «иск удовлетворить полностью». Детали решения пока неизвестны.

В деле, которое рассматривалось с марта 2020 года, речь шла «о взыскании вексельной задолженности в размере 13 616 212 521,67 рубля». Третьим лицом в спор был был приглашён Центробанк России.

Напомним, «Банк ВТБ» входит в список из 12 системно значимых банков, на которые приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора.

АО «Открытие Холдинг» ранее входил в топ-35 крупнейших компаний РФ и в топ-5 лидеров финансового сектора. В арбитраже есть банкротный иск к холдингу, поданный банком «Траст». Заседание по этому делу отложено на 27 января 2021 года.