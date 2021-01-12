Челябинск, , 03:19 — REGNUM От федерального фонда защиты прав дольщиков в арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск в адрес застройщика одного из проблемных домов, покупатели квартир в котором в срок не дождались своего жилья. Претензии к ООО «Стройвыбор» судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск к компании поступил в суд 11 января 2021 года. Сумма задолженности не сообщается. В качестве арбитражного управляющего для застройщика предложен член союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в декабре 2011 года в Челябинске. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Сергей Назаров. По основному виду деятельности фирма работает в сфере архитектуры, инженерных изысканий. Владелец — ООО «Генстрой» Константина Бабайлова (фирма числится в стадии банкротства).

В единой информсистеме жилищного строительства, за «Стройвыбором» числится один проблемный объект — дом в Копейске, расположенный на проспекте Коммунистический, 28. По проекту в нём предполагалось 268 квартир жилой площадью 13 565 кв. м, а также 25 нежилых помещений и 25 машиномест. Плановый срок завершения строительства — третий квартал 2020 года.

Напомним, ранее покупатели квартир в доме на территории микрорайона «Чурилово Lake City» в Челябинске обратились с открытым письмом к главе региона, в котором указали, что объект уже пять лет не могут достроить, а сама стройка останавливалась дважды.