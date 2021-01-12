Бразилиа, , 01:03 — REGNUM Предприятия по производству легковых автомобилей в Бразилии закрывает американская компания Ford. Об этом сообщает пресс-служба бразильского представительства автоконцерна.

В сообщении отмечается, что компания решила изменить бизнес-модель «на более гибкую и рациональную». Согласно планам Ford, до конца 2021 года в Бразилии будут закрыты три завода автоконцерна: в городах Камасари, Таубате и Оризонти.

На указанных предприятиях работают около 5 тыс. сотрудников. При этом в Ford отметили, что в стране продолжат функционировать штаб-квартира, центр разработок и испытательный полигон.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года был выставлен на продажу имущественный комплекс индустриально-складской недвижимости «Форд», расположенный в городе Всеволожск Ленинградской области и закрытый в 2019 году.

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