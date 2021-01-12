Москва, , 10:09 — REGNUM В 2021 году рост цен на топливо в России, вероятнее всего, будет находится в пределах инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Возможно, он слегка превысит уровень инфляции, и мы увидим увеличение цены литра на 4−7% в течение года», — заявил Манкевич.

Глава РАСПП отметил, что увеличение цены на топливо является чувствительным проинфляционным фактором, поскольку влияет на стоимость логистики — большая часть продуктов доставляется до полок магазинов на автотранспорте, а также на себестоимость в сельском хозяйстве, что приведет к росту цен на социально значимые продукты питания.

«В итоге мы видим достаточно противоречивую картину. Одна рука государства в виде ЦБ борется с инфляцией, в то время как другая рука вводит демпфирующие коэффициенты, которые приводят к постоянному постепенному росту цены топлива, повышают тарифы естественных монополий и т.д. В итоге мы видим, что снижение инфляции возможно только в моменты устойчивого падения доходов населения, любой их рост, пусть даже это выплаты по 10 000 или 5000 рублей на ребенка, разгоняет цены, а причина — особенности российской инфляции, которая является инфляцией предложения, а не инфляцией спроса, и без серьезных изменений антимонопольной политики ситуацию не изменить», — заявил Манкевич.