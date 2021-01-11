Москва, , 21:53 — REGNUM В России стоимость топлива будет расти непрерывно вне зависимости от цены нефти на мировых рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Комментируя новость о возможном удорожании цен на бензин в России, он указал, что причина этого не столько в росте цены нефти, сколько в налоговой политике РФ.

«Топливо будет дорожать всегда, вне зависимости от цены на нефть, поскольку его стоимость определяется не объективными факторами в виде стоимости сырья, затрат на переработку, заработных плат рабочих, а аппетитами государства и в меньшей степени нефтяных компаний. До 70% стоимости топлива приходится на различные налоги, собираемые государством на всех этапах производства: НДПИ, НДС, акцизы и так далее», — сказал Манкевич.

По его словам, важным механизмом регулирования цен на топливо стал демпферный механизм, который содержит в себе сложные математические формулы. Однако, если добраться до сути, то демпфер означает, что топливо будет дорожать всегда, но постепенно, считает глава РАСПП.

«То есть резких колебаний мы не увидим, но рост будет постоянным, даже если через 10 лет нефть будет дешевле, а зарплаты еще ниже, бензин будет дороже просто в силу той формулы», — заявил Манкевич.

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