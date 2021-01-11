Тегеран, , 23:08 — REGNUM 11 января министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что в нефтяном секторе создано много мощностей, и прогресс Ирана в экспорте нефти в условиях санкций несопоставим с показателями двухгодичной давности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зангане отметил, что однопроцентное увеличение эффективности добычи сырой нефти способно принести стране около 300 миллиардов долларов дохода. Что касается повышения эффективности совместной переработки отходов, он подчеркнул, что на текущем этапе будут вложены инвестиции в размере 1,2 миллиарда долларов.

Зангане также заявил, что все контракты заключены исключительно с иранскими подрядчиками, в связи с чем 72% оборудования производится внутри страны.

Ранее министр нефти Ирана заявил, что страна получила 11 миллиардов долларов доходов в ходе первого бума нефтехимической промышленности семь лет назад, а во время второго скачка доходы, как ожидается, достигнут 25 миллиардов долларов в конце следующего иранского года (20 марта 2021−20 марта 2022).