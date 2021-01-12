Тегеран, , 04:00 — REGNUM Объём производства стального слитка в Иране достиг 21 650 100 тонн за первые девять месяцев иранского года (начавшегося 20 марта 2020 года), что демонстрирует рост на 8,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 января.

Согласно отчетам, опубликованным министерством промышленности и торговли, производство стального слитка за аналогичный период прошлого года составило 19 986 100 штук. Иран в настоящее время является 10-м крупнейшим производителем стали в мире и, как ожидается, произведет 55 миллионов тонн и достигнет 7-го места.

Статистика также показывает, что за девять месяцев производство стали в Иране выросло на 9,5% с 17,530 млн тонн до 19,199 млн тонн. Согласно отчетам, что Иран экспортировал 5,6 миллиона тонн стальной продукции (2,179 миллиарда долларов), 47% стали экспортировалось в слитках.

По данным Всемирной сталелитейной ассоциации, производство стали в Иране за первые 11 месяцев 2020 года выросло на 13%, что является самым высоким показателем в мире. Средний рост в мире составил 1,3 процента. Производство стали в Иране за первые 11 месяцев 2020 года составило 26,369 млн тонн, тогда как за аналогичный период 2019 года данный показатель составлял 23,3 млн. тонн.