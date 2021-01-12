Тегеран, , 00:58 — REGNUM 8 января четвертое заседание Объединенного экономического комитета иранской провинции Хорасанэ Разави и афганской провинции Герат завершилось подписанием соглашения, охватывающего энергетический, транспортный, таможенный, производственный и инвестиционный секторы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель генерал-губернатора провинции Хорасанэ Разави по координации экономических вопросов сообщил на церемонии закрытия заседания, что в ходе двухдневных дебатов четыре рабочие группы по таможне и торговле, транспорту и транзиту, энергетике и топливу, а также рабочая группа по производству и инвестициям провели отдельные переговоры для рассмотрения приоритетных для сторон вопросов, которые привели к подписанию соглашения.

Али Расулян отметил, что обе стороны согласились облегчить обмен товарами на границе Догаруна, а также облегчить процесс инвестирования и улучшить взаимодействие между торговыми партнерами с целью уменьшения затрат и издержке при осуществлении торговых обменов.

На основе достигнутых договоренностей было решено увеличить рабочее время пограничного пункта, при этом ежемесячно на границе Догарун будет собираться комитет для рассмотрения существующих препятствий и проблем.