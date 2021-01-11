Киев, , 20:21 — REGNUM По итогам 2020 года инфляция на потребительском рынке Украины составила 5,0%, сообщила сегодня, 11 января, пресс-служба украинского госстата.

Ведомство информирует, что непосредственно в декабре инфляция на потребительском рынке по сравнению с ноябрем 2020 года составила 0,9%, за год в целом — 5,0%. При этом базовая инфляция в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года составила 0,3%, за год в целом — 4,5%.

Отмечается, что «драйвером» выступил рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, в частности, больше всего — на 16,1% — подорожали яйца. выросли также цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис и сало.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре национальный банк Украины заявил, что ведомство готово повысить учетную ставку для ускорения инфляции в условиях оживления мировой и украинской экономик.

Отметим, что проект государственного бюджетаУкраинына 2021 год предусматриваетинфляциюна уровне 7,3%.