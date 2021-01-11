Москва, , 20:09 — REGNUM Рост цен на бензин и дизельное топливо в России в 2020 году не превысил инфляции. Об этом сообщает 11 января Минэнерго со ссылкой на предварительные данные Росстата.

По информации ведомства, в среднем по стране потребительские цены на бензин Аи-95 выросли за год на 2,4%, цены на бензин Аи-92 — на 2,1%, дизельное топливо подорожало на 1,6%. При этом годовая инфляция, по предварительной оценке, составила 4,9%.

В Минэнерго отметили, что продолжают контролировать ситуацию на топливном рынке.

Сообщается, что по мере ослабления карантинных мер и увеличения деловой активности в различных регионах наблюдается восстановление спроса на бензин на внутреннем рынке.

Объёмы производства на сегодняшний день достаточны для покрытия внутреннего спроса и поддержания необходимых запасов, подчеркнули в министерстве.