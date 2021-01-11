Москва, , 18:55 — REGNUM Доля иностранных валют в международных резервах России сократилась в 2020 году на фоне увеличения доли золота. Об этом говорится в опубликованном 11 января «Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте».

По данным регулятора, к 30 июня доля евро в международных резервах снизилась до 29,5% с 30,6% на аналогичный период предыдущего года. Доля американского доллара сократилась с 24,2% до 22,2%, юаня — с 13,2% до 12,2%, фунта стерлингов — с 6% до 5,9%.

Одновременно с этим, как сообщается, доля золота в российских резервах увеличилась с 19,1% до 22,9%.

Согласно последним опубликованным ЦБ данным (на 25 декабря), общий объём международных резервов России составляет 592,4 млрд долларов. В начале августа показатель впервые в истории превышал 600 млрд долларов, после чего начал снижаться.