Москва, , 18:20 — REGNUM В 2021 году в России бизнес станут проверять чаще, чем в 2020 году, но главное, чтобы власти РФ не отказывались от риск-ориентированного подхода, который ставит во главу угла не количество самих проверок, а выявление потенциальных рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Андрей Яковлев. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, который сказал, что в 2020 году ведомства и службы проводили намного меньше контрольных мероприятий, поэтому в этом году «они планируют начать потихоньку наверстывать упущенное».

«Это не очень удачное выражение насчет наверстывания, — сказал Яковлев. — Однако очевидно, что в прошлом году произошло сокращение контрольных процедур — была пандемия и вводился мораторий на проверки. Поэтому в 2021 году количество проверок вырастет по отношению к тому, что было в прошлом году. Но при этом очевидно, что проверки не являются самоцелью. И Минэкономразвития само декларировало и старалось реализовывать риск-ориентированный подход, который ставит во главу угла не количество самих проверок, а выявление потенциальных рисков у конкретных бизнесов и контроль за теми, кто-либо ведет потенциально рискованную деятельность, либо недобросовестен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российские предприниматели зачастую допускают те или иные нарушения из-за того, что не знают, как им регистрироваться, где получать уведомления, разрешения и так далее.

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