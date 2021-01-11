Москва, , 17:51 — REGNUM В настоящее время почти все криптовалюты упали в цене, что очередной раз доказывает спекулятивную природу их рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала новость о том, что биткоин упал в цене больше чем на 11%.

«К неоднозначным движениям котировок криптовалют надо относиться крайне осторожно, — сказала Скрыль. — Сейчас почти все криптовалюты упали в цене, что в очередной раз доказывает спекулятивную природу рынка криптовалют».

Как полагает экономист, новые правила контроля наличных расчетов на территории РФ, которые ужесточили с января 2021 года, подстегнут спрос на «цифровое золото», и текущее снижение котировок криптовалют можно рассматривать как возможность для наращивания объемов покупок.

«В дальнейшем после коррекции биткоин опять возьмет высоту в 40 тысяч долларов, а может и более, на фоне инфляционных рисков, связанных с желанием ФРС накачать американскую экономику деньгами для борьбы с экономическими последствиями пандемии», — добавила Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Скрыль объяснила, какое влияние на котировки биткоина оказывает китайский бизнес.

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