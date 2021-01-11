Москва, , 17:49 — REGNUM На сегодняшний день биткоин стал высокорисковым активом, на который воздействуют манипуляции держателей крупных сумм криптовалюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала новость о том, что стоимость биткоина упала на 11,55%.

«Сегодня биткоин — высокорисковый актив, на который воздействуют манипуляции держателей крупных сумм криптовалюты. Одним из таких «китов» является Китай, на который приходится 60% операций с криптовалютой. Строгая регулятивная система валютных переводов в Китае склоняет богатых китайцев использовать криптовалюту в качестве легального инструмента вывода денег за рубеж. Несколько дней назад мы наблюдали очередной максимум стоимости биткоина на рынке криптовалют, что в свою очередь послужило причиной текущего падения курса биткоина, связанного с фиксацией прибылей и выводом криптовалюты с торговых счетов», — объяснила Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стоимость криптовалюты Bitcoin на открытии биржевых торгов упала на 11,55%, в пике достигая $33,762 тыс.

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