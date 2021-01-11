Вашингтон, 11 января 2021, 17:36 — REGNUM Курс биткоина снизился почти на 20% после начала торгов, сообщает 11 января интернет-портал CoinDesk.
Уточняется, что курс криптовалюты достиг минимальной отметки в $32,377 тыс.
Напомним, биткоин является элементом криптовалютной системы, функционирующей на базе технологии блокчейн, эмитирование которой производится через создание всё новых блоков этой системы.
Биткоин регулярно используется для незаконных или скрытных финансовых операций.
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