Москва, , 16:58 — REGNUM Главный фактор роста цен на бензин в РФ — это налоговая политика государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова вице-премьера РФ Александра Новака, который сказал, что в РФ темпы роста цен на нефтепродукты сохранятся в пределах инфляции.

«Я думаю, что это правдоподобно, потому что главный фактор повышения цен на нефтепродукты — это налоговая политика государства. У нас в цене бензина 70% — это налоги и акцизы. Если в РФ не будут повышать их дальше, не будут устраивать следующие налоговые маневры, то все будет относительно прилично. При этом цены сдерживаются нищетой людей. И нефтепродуктов это тоже касается. Но с нищетой никто бороться не собирается», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак пообещал, что правительство и Минэнерго будут держать на контроле ситуацию с ценами на топливо.

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