Нижневартовский район, Югра, , 16:31 — REGNUM В Югре Нижневартовский городской суд назначил на 20 января 2021 года рассмотрение в суде об административном правонарушении, ответчиком в котором выступает глава Нижневартовского района Борис Саломатин. Это следует из картотеки суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главу района обвиняют по ч.1 ст. 15.15.3 КоАП РФ за некое нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов. Суть нарушения в материалах из картотеки суда не сообщается, однако известно, что Борис Саломатин привлекается по постановлению прокуратуры.

Как пояснила изданию NEFT заместитель начальника пресс-службы администрации Нижневартовского района Лариса Михеева, речь идёт о порядке и условиях соглашения между администрацией района и поселениями Излучинск, Новоаганск, Ваховск и Аган.

«У нас подобных представлений прокуратуры в суд было порядка десяти в течение года. Все они были прекращены за отсутствием состава правонарушения», — отметила Лариса Михеева.