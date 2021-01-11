Москва, , 16:15 — REGNUM Вместо того, чтобы создавать списки системообразующих предприятий, в РФ следует ориентироваться на общие требования к показателям компаний, которые могли бы рассчитывать на льготы и помощь со стороны государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя новость о том, что Минпромторг РФ не планирует расширять список системообразующих компаний.

«Мы помним скандал со списком системообразующих предприятий в 2020 году, куда вроде бы вошли «Макдоналдс», IKEA и даже букмекерская контора «Фонбет». Это вызвало много вопросов даже у простых граждан, не говоря уже о специалистах, — отметил Ордов. — Меры государственной поддержки в кризисный период крайне нужны бизнесу и полезны для общества по многим причинам, но важно помнить, что это убивает конкуренцию и эффективность бизнеса, так как склонность к риску и ошибки управления компанией покрываются за общественный счет, а это очень плохая практика. Я бы запретил подобного рода официальные списки и ориентировался бы на общие требования к финансово-отраслевым показателям компаний, которые могли бы в конкурентных и прозрачных условиях рассчитывать на льготы и помощь со стороны государства».

Это, как полагает Ордов, позволит сделать меры поддержки заметно эффективней.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время в РФ легче принять решение о поддержке конкретного предприятия, нежели добиться его включения в список системообразующих.