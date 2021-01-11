Москва, , 16:01 — REGNUM Российские предприниматели зачастую допускают те или иные нарушения из-за того, что не знают, как им регистрироваться, где получать уведомления, разрешения и так далее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января сообщила депутат от «Партии Роста» в Совете Ямашинского сельского поселения Альметьевского района, индивидуальный предприниматель Лариса Ковальчук. Так она прокомментировала новость о том, что в 2021 году российских предпринимателей ждет увеличение количества проверок со стороны государства.

«Несомненно, проверки в бизнесе нужны, особенно в той части, которая касается детского воспитания, образования, медицинских услуг, спортивных учреждений, строительных организаций. Но ужесточать проверки не нужно. Важно обратить внимание на профилактику нарушений, которые зачастую происходят от недостатка информации у предпринимателей, — сказала Ковальчук. — Открывая организацию, они часто не знают, где должны зарегистрироваться, получить уведомление, разрешение, куда сообщить о начале работы. Государство должно озаботиться этим вопросом, создать, к примеру, организацию, которая бы выдавала методичку, некое руководство или ссылку на сайт с исчерпывающей информацией для предпринимателей по разным видам деятельности, по ОКВЭДам».

По словам Ковальчук, сегодня предпринимателя штрафуют, и только после этого он узнает, что он должен был что-то сделать, зарегистрировать.

«У предпринимателей должны быть всякие инструктажи, спецоценки, обучение на случай чрезвычайных ситуаций. А пока у нас наказывать могут, а учить — нет», — посетовала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году российские бизнесмены действительно столкнутся с увеличением количества проверок со стороны государственных органов.