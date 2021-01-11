Москва, , 15:59 — REGNUM Прошедший 2020 год лишний раз доказал, что российская система регулирования избыточна и существует для удовлетворения спроса лишь со стороны чиновников и надзирающих органов, а не в качестве гаранта соблюдения общественных интересов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева о том, что в 2021 году в РФ вырастет количество проверок бизнеса, так как государственные органы планируют начать «навертывать упущенное», но не потому что у них «чешутся руки», а потому что есть «отложенный спрос».

«Психология бюрократа неизменна и требует все время «наверстывать упущенное» в прессинге бизнеса, — отметил Ордов. — Может ли в одной голове одновременно ужиться борьба с «регуляторной гильотиной» и необходимость «наверстывания упущенного» по ее применению? Интересно, у кого сформировался «отложенный спрос» и спрос на что именно? 2020 год лишний раз доказал, что система регулирования избыточна и существует для удовлетворения спроса лишь со стороны чиновников и надзирающих органов, а не в качестве гаранта соблюдения общественных интересов».

Как пояснил Ордов, было бы хорошо, если бы в 2020 году Министерство экономического развития предложило бы реальные меры даже не модернизации гильотины, а перестройки всей системы регулирования, так как это крайне важно для преодоления экономического кризиса, который явно еще не закончился, и создания условий для развития малого и среднего бизнеса.

«Возможно, стоит не увеличивать проверки, а оптимизировать количество «чешущихся рук». Как говорил Черномырдин, «у кого руки чешутся — чешите в другом месте», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году российские бизнесмены действительно столкнутся с увеличением количества проверок со стороны государственных органов.

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