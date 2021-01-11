Нижний Новгород, , 15:42 — REGNUM В городе Дзержинск Нижегородской области компания «Пластматика» запустила опытно-промышленное производство пластиковых изделий для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Компания «Пластматика» стала первым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в городе Дзержинск. Отмечается, что на проектную мощность производитель пластмассовых изделий выйдет в первом квартале текущего года. Основным партнёром завода станет «Автозавод ГАЗ».

В проект было инвестировано 614 млн рублей. Окупаемость производства, по планам руководства компании, составит не менее 4,5 года. Такие небольшие сроки обусловлены выгодными условиями ОЭЗ, позволяющие снижать для ее резидентов налоговые ставки на прибыль. Кроме того, у компаний в зоне «Кулибин» установлены нулевые ставки по налогам на имущество, а также на землю и транспортный налог.

В свою очередь компания «Пластматика» создаст 144 новых рабочих мест для местных жителей.

Напомним, по итогам 2020 года средний рост цен на новые автомобили в России составил 10%.

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