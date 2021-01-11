Москва, , 15:33 — REGNUM В 2021 году в РФ не предвидится больших проблем с логистикой, хотя она стала дороже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил глава Московского регионального отделения «Партии Роста», председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что в РФ непродовольственная торговля серьезно пострадала во время локдауна, но к июлю практически удалось вернуться на уровень 2019 года, и по результатам 11 месяцев отставание сократилось до 5,5%.

«По оценкам некоторых ритейлеров из непродовольственного сегмента, в декабре продажи были такими же или несколько выше прошлогодних, — сказал Пурим. — Думаю, что если не будет проблем с логистикой, то объемы 2021 года будут такими же, как и в 2019 году. Проблем с логистикой не предвидится, только она стала дороже. Причина — ограничения, связанные с необходимостью карантина и выполнения санитарных норм сопровождающих груз людей. Неважно, это одна коробка или целое судно».

Напомним, что в интервью «Российской газете» Мантуров заявил, что непродовольственная торговля серьезно пострадала во время локдауна — падение при самых жестких ограничениях в апреле-мае составило до 35%.