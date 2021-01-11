Москва, , 15:21 — REGNUM В настоящее время в РФ легче принять решение о поддержке конкретного предприятия, нежели добиться его включения в список системообразующих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил глава Московского регионального отделения «Партии Роста», председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал информацию о том, что Минпромторг не планирует расширять этот список.

«Вероятно, Минпромторг не планирует расширения списка системооборазующих предприятий, потому что в настоящее время легче принять решение по поддержке конкретного предприятия, не находящегося в списке, нежели включать его в перечень, — сказал Пурим. — То есть для реализации мер поддержки требуется меньше согласований, чем для принятия решения о включении в список. Также можно сказать, что изначально составленный список корректировался в сторону сокращения числа системообразующих предприятий».

Следовательно, как пояснил эксперт, в первоначальном варианте охват предприятий был максимально широкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российская экономика вышла из кризиса, и поэтому пора заканчивать поддержку стратегически важных предприятий.

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