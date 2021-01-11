Москва, , 15:20 — REGNUM Недвижимость и валюта — практически беспроигрышные инвестиции, но в долгосрочной перспективе. Это самые понятные и наиболее востребованные у населения способы сохранения капитала, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России (ANIF) Сергей Григорян.

«В долгосрочной перспективе их можно назвать почти беспроигрышными. В отношении валюты статистика всегда неизменна, она растет в цене на протяжении длительных периодов. Оптимально — это 3−5 лет. Держать сбережений в валюте выгоднее, чем в российских рублях, особенно учитывая рекордно низкие ставки по депозитам. То есть горизонт инвестирования в валюту должен быть более одного года.

Этим инструментом имеет смысл пользоваться, если речь идет о деньгах, которые вам в принципе не понадобятся в обозримом будущем. Не имеет никакого смысла покупать валюту для создания «подушки безопасности» или, если в ближайшей перспективе, вы планируете расходы в российских рублях.

Более того, неискушенному человеку крайне опасно пытаться заниматься валютными спекуляциями в краткосрочной перспективе (менее шести месяцев или даже одного года). Самый лучший совет в данной ситуации — покупайте валюту постепенно, выделяя для этого какую-то определенную часть ежемесячного дохода, например, 10% или 20%.

При этом абсолютно не имеет значение какой курс будет установлен на момент покупки. В долгосрочной перспективе вы придете к средневзвешенному показателю, который усреднит ваши расходы и одновременно обезопасит от потерь из-за колебания курса.

Что касается недвижимости, то этот инструмент более сложный. Утверждение о том, что покупка недвижимости — лучшее вложение денег уже давно не актуально. Особенно в том случае, если речь идет о привлечении заемных средств.

Безусловно, если стоит вопрос о покупке единственного жилья, то, скорее всего, для среднестатистической российской семьи в долгосрочной перспективе это может быть выгоднее, чем аренда, но, если стоит вопрос о приобретении дополнительного жилья для сдачи в аренду, я бы здесь несколько раз подумал.

Коронавирусный кризис изменил многие экономические аспекты, в том числе повлиял на рынок недвижимости. Сейчас мы наблюдаем бурный рост цен, вызванный страхом неопределенности и снижением ипотечных ставок.

В 2020 году граждане достаточно сильно испугались потерять последнее и ринулись вкладывать деньги в самый понятный для населения инструмент — недвижимость. Но сейчас это сложно назвать самым выгодным вложением. Цены, стимулированные спросом, находятся на пике, между тем рынок аренды значительно просел.

Особенно это касается регионов, ближнего и дальнего Подмосковья, недвижимость в котором ценилась всегда не меньше, чем в Москве. На мой взгляд, в скором времени пузырь лопнет и цены на недвижимость начнут резко падать, особенно на вторичку.

Также не исключаю и рост ипотечных ставок в пределах 1−2% во второй половине 2021 года. Поэтому тем, кто планирует приобрести жилье я бы рекомендовал не торопиться, а посмотреть, что будет с рынком дальше. Даже если ставки по ипотеке вырастут, это должно компенсировать снижение цен.

Тем же, кто хочет купить квартиру не для личного пользования, а с инвестиционными целями стоит учитывать, что в хорошие годы с учетом амортизационных издержек годовая доходность этого бизнеса не превышала 5−7%.

По итогам 2020 года она может стать минусовой. Учитывая тренд на повсеместное распространение удаленной работы, тенденция может сохраниться надолго», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее правильный способ преумножить свои сбережения в 2021 году — вложение денег в валюту или недвижимость, полагает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Татьяна Скрыль.

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