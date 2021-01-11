Москва, , 15:08 — REGNUM Крайне сложный 2020 год заставил многих людей задуматься о вложениях в активы для сбережения накоплений. Ситуации для России не нова, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Из-за низкого доверия государственным институтам и веры в национальную валюту в случае кризиса российские граждане скупают наиболее «капиталоемкие» активы во избежание обесценивания денег, в частности, недвижимость, автомобили, бытовую технику.

Подобный сценарий был и в 1998, и в 2008, и в 2014 годах, теперь он повторился в 2020 году. Рубль, действительно, был одним из главных аутсайдеров 2020 года среди валют развивающихся стран, подешевев более чем на 20% по отношению к американскому доллару и на 24% по отношению к евро.

Если рассматривать вложения в иностранную валюту для того, чтобы обезопасить себя от колебаний валюты национальной, то подобная стратегия далеко не так универсальна. Все-таки 2021 год, вероятнее всего, будет кризисным, как и 2020 год, так как, несмотря на старт вакцинации, число заражённых продолжает расти, а новые штаммы коронавируса появились в Великобритании и ЮАР.

Таким образом, надеяться на улучшение эпидемиологической ситуации в мире до III квартала 2021 года пока не приходится. Стоит понимать, что американская валюта на данный момент все же находится в уязвимом положении благодаря и политической обстановке в США, и пандемии коронавируса, заставляющей принимать новые фискальные пакеты поддержки населения и бизнеса, что плохо отражается на курсе доллара.

Безусловно, если вы купили доллары в январе 2020 года, а позже поменяли их на рубли — это крайне выгодная сделка, но в то же время «американец» сам опустился до уровня трёхлетнего минимума, особенно это заметно по отношению к британскому фунту, евро, швейцарскому франку или японской йене.

Все же, что касается валютных вложений, наиболее консервативным способом именно сбережения средств и их постепенного преумножения будут вложения в защитные валюты, такие как швейцарский франк или японская йена. Тот же евро чувствовал себя в 2020 году заметно лучше американского доллара, потому и держать средства в этой валюте было гораздо безопаснее и выгоднее.

Что касается недвижимости, то в сентябре многие СМИ заявляли о беспрецедентном росте количества сделок. Однако тут стоит понимать, что сработал отложенный спрос с весны, когда многие агентства не могли полноценно функционировать, а инвесторы находились в состоянии неопределённости из-за заморозки многих строительных площадок.

Таким образом, сделки, заключенные к началу лета, смогли закрыться только к началу сентября, что является довольно стандартной практикой для многоступенчатых сделок или сложных инвестиций в коммерческую недвижимость. Кроме того, стоит понимать, что классы и уровень жилья сильно отличаются.

Таким образом, льготная ипотека распространяется только на новостройки для поддержки застройщиков, что было разумным решением в начале пандемии.

Однако сейчас большинство новостроек «комфорт"-класса раскуплены, а в «бизнес"-классе лидером продаж стали квартиры от 18 до 42 метров, составившие около 43% рынка в Москве и Московской области. По всей России этот процент колебался от 30% до 50%.

Спрос на малогабаритные квартиры поднял среднюю цену за квадратный метр, но только в новостройках «комфорт"‑ и «бизнес"-класса. Элитная недвижимость стагнирует, как и вторичный рынок и рынок коммерческой недвижимости, что очевидно ввиду сложной экономической ситуации.

Также многие инвесторы в недвижимость жалуются на то, что в крупных российских городах не осталось хороших инвестпроектов и «котлованы» выходят сразу по завышенным ценам, что обусловлено спросом на инвестиции среди крупных игроков, но никак не частных инвесторов, чья доля в денежном эквиваленте мала.

Вывод, который напрашивается, — это инвестиции с умом в точечные проекты, с возможностью выхода из стройки на финальных этапах строительства.

Покупка жилья «под себя» имеет место скорее на вторичном или, если позволяют средства, в более дорогих сегментах рынка, поскольку цены на них выросли не так сильно, как на более «народные» варианты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Татьяна Скрыль, считает, что покупка валюты и недвижимости поможет российским гражданам приумножить сбережения.

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