Москва, , 14:54 — REGNUM Причины незначительного роста оптовых цен на бензин и горюче-смазочные материалы (ГСМ) лежат в нескольких плоскостях, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

«С одной стороны, в плоскости ценовой конъюнктуры мирового рынка: на фоне принятого ОПЕК+ решения о сокращении добычи нефти в феврале и марте 2021 года на 7,125 млн баррелей в сутки, котировки фьючерсного контракта на продукт марки Brent достигли к 11 января 2021 года $55,20.

В такой ситуации производители увеличили свои отгрузки на экспорт, что, в свою очередь, породило снижение объемов продаж бензина на Санкт-Петербургской бирже (эту ситуацию можно было наблюдать уже с конца декабря 2020 года, когда объем среднесуточных продаж снизился на 15%).

С другой стороны, с начала 2021 года произошла плановая индексация акцизов, результатом чего стал их рост: на бензин класса ниже «Евро-5» — до 13 тыс. 624 рублей за тонну, для «Евро-5» — до 13 тыс. 262 рублей, по дизельному топливу — до 9 тыс. 188 рублей, а для моторных масел — до 5 тыс. 841 рублей.

Логично предположить, что ценовые скачки конца 2020 — начала 2021 года будут нивелированы механизмом демфирующего акциза, и рост розничных цен на топливо не превысит плановых значений, соответствующих инфляционному таргету на 2021 год», — дал прогноз экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост оптовых цен на топливо может произойти в России на фоне подъёма цены на нефть, писало 11 января издание «Коммерсантъ».

Читайте также: В России прогнозируют резкий рост оптовых цен на бензин

Читайте развитие сюжета: Экономист спрогнозировал умеренный рост стоимости топлива в России