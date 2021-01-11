Москва, , 14:54 — REGNUM В 2021 году российские бизнесмены действительно столкнутся с увеличением количества проверок со стороны государственных органов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал прогноз заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева о том, что в 2021 году в России вырастет количество проверок бизнеса.

«В 2020 году в Роструде было зафиксировано огромное количество обращений сотрудников, связанных с неправомерным увольнением, невыплатой или задержкой заработной платы, которые были связаны с пандемией, локдауном и т. д. Уже в июне 2020 года направленных обращений в Роструд по Москве было больше, чем за весь 2019 год, — сказал Порочкин. — Весь 2020 год инспекция работала с жалобами граждан по выявленным нарушениям трудового законодательства, и в связи с запретом на проведение проверок в 2020 году часть проверок была перенесена или назначена на 2021 год, и поэтому будет логично предположить, что в новом году действительно произойдет увеличение количества проверок».

При этом он подчеркнул, что сложно выделить определенные отрасли экономики для проверок, так как нарушения были зафиксированы абсолютно во всех сферах.

«Единственный момент относительно плановых проверок, который важно отметить, это то, что в конце 2020 года правительство продлило до 31 декабря 2021 года мораторий на запрет плановых проверок для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей», — добавил Порочкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России государственным службам легче найти нарушения и наказать того предпринимателя, который работает легально, нежели ловить «серых», которые не платят налоги.

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