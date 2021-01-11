Тольятти, Самарская область, 11 января 2021, 14:46 — REGNUM В сети появились первые фотографии интерьера универсала Lada Largus Facelift. Снимки салона новинки размещены на сайте RG.
Судя по полученным снимкам, внутри рестайлингового авто появились передняя панель с «карманами» для вещей и дверные карты с кнопкой управления стеклоподъёмниками. Мультируль Largus Facelift обтянут кожаной отделкой и имеет электроподогрев.
Спидометр автомобиля получил оранжевую подложку, а на центральной консоли размещён сенсорный экран мультимедийного комплекса. Также автопроизводители предусмотрели для водителя и пассажиров кнопки электроподогрева сидений, а также клавишу обогрева переднего стекла.
Кроме того, для второго ряда предусмотрен разъём для подзарядки устройств с USB-разъёмом и розеткой на 12В. Сиденья и центральный подлокотник у новинки точно такие же, как и у модели Lada Xray Cross.
Ожидается, что продажи модернизированного Lada Largus начнутся совсем скоро, однако цены на него пока неизвестны.
Напомним, 21 декабря 2020 года с конвейера завода «Lada Запад Тольятти» сошёл первый внедорожник Lada Niva Travel. Он оснащён полным приводом, который обеспечивает равномерное распределение крутящего момента на все колёса автомобиля.
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