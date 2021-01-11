Киев, , 14:47 — REGNUM Украинское правительство решило, что рыночные цены на газ — это плохо, и намерено «подкоректировать» реформу рынка газа. По удивительному совпадению, это случилось в тот момент, когда «виртуальная миссия МВФ в городе», заявил в своем комментарии сегодня, 11 января, украинский экономист Сергей Фурса.

Эксперт напоминает, что формирование рыночной цены на газ было ключевой реформой в рамках сотрудничества Украины с МВФ и в результате этой реформы, «Нафтогаз» из «черной дыры» украинского бюджета, пожиравшей несколько процентов от ВВП ежегодно, превратился в крупнейшего налогоплательщика.

«Это позволило начать формировать конкурентный рынок газа для населения», — напомнил Фурса.

По его словам, если Украина в очередной раз «кинет» МВФ, это опять крайне негативный сигнал рынку.

«Проблема в сотрудничестве, отдаляющей миссию. Опять Украина в глазах мира как государство популистов, ненадежный партнер, опять призрак дефолта начнет бродить по Печерским холмам… Ведь в этом году Украине надо привлечь долгового финансирования на 24 млрд долларов, причем только 4 млрд долларов пойдет на выплату внешних кредитов. Все прочее, наши внутренние долги, в том числе резко возросшие долги перед украинскими банками по ОВГЗ, так и финансирование дефицита бюджета… И повышать риски привлечения ресурсов не очень разумно», — анализирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что и.о. министра энергетикиЮрий Витренкопредлагает вернуть правительству функцию регулировать тариф на газ для населения, хотя по законодательству с августа 2020-го цена на газ определяется рыночными механизмами, а украинцы могут сами выбирать поставщика.

Также сегодня стало известно, что миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновляет работу и переговоры с представителями официального Киева.