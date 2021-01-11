Москва, , 14:42 — REGNUM В России государственным службам легче найти нарушения и наказать того предпринимателя, который работает легально, нежели ловить «серых», которые не платят налоги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил депутат горсовета Набережных Челнов от «Партии Роста», руководитель компаний «Рави» и «Далини» Руслан Нигматулин. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, который сказал, что в 2021 году количество проверок в отношении бизнеса увеличится, так как есть «отложенный спрос».

«Количество проверок зависит не от отложенного спроса, а от плана, поставленного перед службами, — отметил Нигматулин. — Его необходимо выполнять, чтобы не испытывать дефицит бюджета. Обеление рынка хорошо для тех предпринимателей, которые настроены на развитие и платят налоги, потому что у тех, кто оптимизируется, есть преимущества — снижение налоговой нагрузки, затрат. Но если сбор будет происходить по принципу «проверяем тех, у кого есть, что взять», то любого предпринимателя можно закрыть!»

Как подчеркнул предприниматель, по отраслям уже давно идёт тенденция к обелению: в перевозках создана хартия, в строительстве — СРО, на рынке алкоголя — ЕГАИС, на рынке обуви и молочной продукции — маркировка.

«Всё это инструменты дополнительного контроля, — пояснил он. — Легче найти нарушения и наказать ответственного предпринимателя (рычагов влияния больше — вплоть до остановки деятельности), чем ловить «серых», которые не платят налоги, и это ещё надо доказать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Гамза заявил, что за 2020 год у российских регулирующих органов накопилось немало вопросов к ряду предприятий, поэтому вполне оправдано, если в 2021 году вырастет количество проверок бизнеса.

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