Москва, , 14:32 — REGNUM По итогам 2021 года рост цен на продовольствие будет на уровне 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о самых высоких за последние три года мировых ценах на продовольствие.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Исторический максимум индекса [продовольственных цен ФАО] уже отмечался в 2011—2012 годах, тогда он поднимался выше 120 пунктов. Рынок сумел подстроиться, и с 2015 по 2019 годовой показатель держался у цифры в 95 пунктов, — отметил Демин. — Традиционно рекорды в данной оценке бьют растительные масла, они всегда востребованы и входят в состав многих продуктов питания и ряда непродовольственных товаров. Думаю, за счет этого мы увидим рост цен на уровне около 10% по итогам 2021 года».

Тем более, как подчеркнул Демин, что продовольственный рынок незамедлительно реагирует на нефтяные цены.

«В тоже время стоит обратить внимание на то, что потенциал российского АПК еще не исчерпан, и я уверен, что мы способны, приложив усилия и внедрив современные технологии, не только успешно торговать, скажем, зерновыми на международных рынках, но и обеспечивать внутреннего потребителя качественной и доступной по цене продукцией. В этой ситуации рост мировых цен может стать для российской экономики стимулом для развития», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин заявил, что когда речь идет о мировых ценах на продукты питания в 2021 году, сложно делать оптимистические прогнозы.

Читайте ранее в этом сюжете: Пандемия застала производителей продуктов питания врасплох – эксперт

Читайте развитие сюжета: Рынок подсолнечного масла в РФ насытится и стабилизируется – прогноз