Пекин, , 14:27 — REGNUM Контейнерные перевозки в ключевых портах Китая продолжили расти в декабре 2020 года, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

В период с 21 по 31 декабря оборот контейнеров в восьми ключевых портах Китая вырос на 4,1% в годовом исчислении, в то время как темпы роста в портах Тяньцзинь, Нинбо Чжоушань и Шэньчжень превысили 20%, сообщили в Китайской ассоциации портов и гаваней.

В декабре контейнерные перевозки восьми ключевых портов страны выросли на 6,4% в годовом исчислении. В частности, грузовой контейнерный оборот в сфере внешней торговли вырос на 7% в годовом исчислении.

Бум контейнерного оборота в сфере внешней торговли Китая продолжил стремительно наращиваться. Рост оборота с США составил 21,1% в годовом исчислении в ноябре в долларовом исчислении, что является самым высоким показателем с февраля 2018 года.