Москва, , 14:25 — REGNUM Когда речь идет о мировых ценах на продукты питания в 2021 году, сложно делать оптимистические прогнозы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), согласно которым мировые цены на базовые продовольственные продукты в 2020 году стали самыми высокими за последние несколько лет.

Пусты полки в продовольственном магазине (сс) Brandon Gregory

«Глобальный продовольственный рынок подвержен воздействию кризиса, поэтому не удивительно, что индекс продовольственных цен ФАО снова продемонстрировал рост, — сказал Демин. — Пандемия застала врасплох как производителей продукции всех пяти групп продовольствия, которые оценивает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, так и потребителей этих товаров. Объемы производства в ведущих странах-изготовителях не достигли необходимого уровня, а спрос у стран-покупателей снизился. Делать оптимистичные прогнозы на текущий год в такой ситуации достаточно сложно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вице-премьерРФ Виктория Абрамченко заявила о том, что базовые продукты в России подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек.

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