Москва, , 14:25 — REGNUM Не очень понятно, что понимает под «газовой войной» из-за «Северного потока — 2» шведский журналист. Вряд ли дело дойдёт до прямых боестолкновений или терактов на газопроводе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

Укладка труб газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«А в политическом смысле «война» вокруг «Северных потоков» идет уже много лет, и замена администрации в США вряд ли вызовет в этом направлении существенные подвижки.

За борьбой американских властей с российскими газовыми поставками в первую очередь стоят интересы американских экспортеров и стремление отсечь европейскую экономику от дешевых энергоносителей.

А лоббисты не прекращают работу ни при демократах, ни при республиканцах. Но даже лоббисты не всесильны — на прямое военное столкновение с ядерной державой они толкнуть политиков не смогут.

Другое дело, что потребление газа в Европе на фоне общего экономического спада сейчас снижается, а цены на него просели, так что американские компании могут усилить финансирование борьбы политиков против газопровода.

Но, фактически, достроить осталось лишь небольшой участок, а американский истеблишмент сейчас слишком занят вопросом о передаче власти, так что вряд ли успеют применить какие-то кардинально новые меры до завершения строительства.

Впрочем, ничто не помешает им в дальнейшем чинить препятствия эксплуатации газопровода, подвергая санкциям, например, покупателей российского газа», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что победа Джо Байдена на выборах президента США может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за газопровода «Северный поток — 2».

Читайте также: Улучшений для «Северного потока — 2» с приходом Байдена в Швеции не ждут