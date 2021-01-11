Краснодар, 11 января 2021, 14:24 — REGNUM Более 50 проектов комплексного развития сельских территорий реализовано на территории Краснодарского края в 2020 году, сообщили в пресс-службе администрации региона 11 января.

Василий Поленов. Русская деревня. 1889
Василий Поленов. Русская деревня. 1889

«В прошлом году на Кубани проделали большую работу по повышению качества жизни на селе. Благодаря госпрограмме в регионе реализовали более 50 проектов: восстановили историко-культурные памятники, построили спортплощадки для маломобильных людей и площадки накопления твердых коммунальных отходов, обустроили парки», — рассказал заместитель губернатора Андрей Коробка.

В числе завершенных проектов — строительство дворца водных видов спорта в Болореченском районе, первого детского сада на 80 мест в этом же районе в посёлке Первомайский.

На данный момент в сельской местности проживает почти половина населения края. Финансирование проектов по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» на Кубани в прошлом году составило более 600 млн рублей. Также в рамках госпрограммы почти 500 кубанских семей воспользовались льготной сельской ипотекой со сниженной ставкой до 3%, общая сумма займов составила порядка 900 млн рублей.