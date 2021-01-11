Сеул, , 14:26 — REGNUM В 2020 году объём торговли Южной Кореи с другими странами впервые упал ниже отметки в $1 трлн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные представителей Банка Кореи.

По их словам, достичь показателя в размере $1 трлн и более не удалось из-за закрытия границ, сокращения или перебоев в производстве и сокращения потребления в связи с пандемией коронавируса.

По данным министерства торговли, промышленности и энергетики, по итогам 2020 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $512,85 млрд, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году. Импорт товаров в страну также сократился на 7,2%, до $467,23 млрд.

Ожидается, что в 2021 году объём внешней торговли Южной Кореи составит $1,058 трлн. В частности, экспорт увеличится на 8,5%, до $550 млрд, а импорт — на 9,5%, до $508 млрд.

В 2021 году, по оценкам специалистов, общий показатель составит $1,1 трлн, экспорт — $570 млрд, а импорт — $530 млрд.

С другой стороны, по прогнозам Корейской ассоциации международной торговли (KITA), в текущем году экспорт товаров из страны увеличится на 6%, до $538,2 млрд, а по мнению специалистов Корейского агентства содействия торговле и инвестиций (KOTRA) — на 6−7%, до $540 — $550 млрд.