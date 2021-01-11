Москва, , 14:07 — REGNUM Одним из печальных итогов 2020 года явилось снижение интереса населения России к банковским вкладам, что можно рассматривать в качестве следствия политики кредитных учреждений, направленной на снижение процентов по депозитам, которые в ряде случаев перестали компенсировать вкладчикам инфляционные потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Это обстоятельство повысило интерес российских граждан к альтернативным источникам получения дохода: ипотека, фондовый рынок и традиционная покупка валюты.

Вряд ли в рамках тех реалий, что сложились на рынке к началу 2021 года, вложения в сферу недвижимости по-прежнему следует рассматривать как перспективные.

На волне ажиотажа, связанного с реализацией программы льготного жилищного кредитования и последующим ростом цен на недвижимость, возможности частного инвестирования в жилой фонд с целью извлечения дохода были практически исчерпаны.

К декабрю 2020 года на московском рынке новостроек зафиксирован небывалый рост цен: в различных сегментах ценовой скачок составил от 17% до 37%. Те, кто успел войти в этот рынок во время первого и начала второго этапа льготной ипотеки, могут оценивать свои вложения как вполне эффективные.

Однако следует учитывать, что монетизация вложений в недвижимость по сформировавшимся ценам не носит автоматического характера, неизбежно наталкиваясь на сужающийся спрос.

При определенном сценарии развития экономической ситуации в нашей стране, связанного с возможным стимулированием со стороны Банка России снижения ставок по кредитам или резким падением цен на жилье, при уменьшающемся спросе, спекулятивные вложения в недвижимость могут стать вновь привлекательными.

Для экономически активной части населения приемлемой выглядит вариант вложения в ценные бумаги. Многие воспользовались этой возможностью в 2020 году, когда был зафиксирован рекордный приток на фондовый рынок инвесторов-физических лиц. Даже консервативная облигационная стратегия обеспечивает доходность не ниже процентов по банковским вкладам.

Ориентация же на формирование портфеля из дивидендных акций и облигации (без использования сложных финансовых инструментов) даст возможность освоиться частному инвестору на фондовом рынке и рассчитывать на доходность (с высокой долей вероятности), перекрывающую реальную инфляцию.

Сохранность средств всегда обеспечит «валютная подушка». Комбинированные вложения в доллар США, евро и швейцарский франк выступят гарантией личной финансовой устойчивости и помогут заработать при кризисных флуктуациях, когда происходит бегство в защитные активы.

Не обязательно держать доллары или евро в наличном виде, гораздо удобнее и дешевле сформировать валютный портфель посредством биржевых операций», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, покупка валюты и недвижимости поможет российским гражданам сохранить и приумножить свои сбережения в 2021 году, полагает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Георгия Плеханова Татьяна Скрыль.

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