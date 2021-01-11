Подгорица, , 14:06 — REGNUM В 2020 году Черногория получила займы под более чем в 2,5 раза меньшую процентную ставку, чем в 2011 году. Компания Fidelity consulting опубликовала отчет со процентными ставками по предыдущим выпускам облигаций на международном рынке, а также соотношение долга и ВВП.

В 2020 году, когда долг по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) составляет 90%, Черногория заимствует под процентную ставку 2,87%, и эта процентная ставка более чем в 2,5 раза ниже, чем процентная ставка, по которой Черногория заимствовала в 2011 году.

В 2006 году, когда отношение долга к ВВП было вдвое ниже (45%).

По данным экспертов, последняя задолженность государства Черногории вызвала большой интерес профессиональной и широкой общественности.

Что касается прошлых лет, то в2010 году Черногория взяла кредит под 7,875% годовых. Долг к ВВП на конец 2010 года составлял около 43%.

В 2011 году Черногория взяла кредит под 7,25% годовых. Долг к ВВП на конец 2011 года составлял около 45%.

В 2012 году странв взяла займы под 6,5%. Долг к ВВП на конец 2012 года составлял около 53%.

В 2014 долг под 5%. Долг к ВВП на конец 2010 г. составлял 62%.

В 2020 году власти заимствовали средства под 2,87% годовых. Госдолг составлял 90% ВВП.