Москва, , 14:03 — REGNUM Российская экономика вышла из кризиса, и поэтому пора заканчивать историю с поддержкой стратегически важных предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя Минпромторга РФ Дениса Манутрова о том, что его ведомство не планирует расширять список системообразующих предприятий.

«Это список и в самом деле не надо расширять. Его надо сокращать. Просто надо понимать, кто туда попал. Туда попали крупные корпорации, многие из которых прекрасно себя чувствуют и безо всякой государственной поддержки. Но дело даже не в самом списке. А в том, что российская экономика, слава богу, вышла из кризиса, — сказал Зубец. — Потребительский спрос на товары и услуги стабилен. Он остается на высоком уровне. Рыночный спрос вырос по состоянию на конец 2020 года по сравнению с тем же самым апрелем и маем. И поддерживать их субсидиями больше не нужно. И всю эту историю со стратегическими компаниями, которые нуждаются в специальной поддержке, надо просто закрывать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов заявил, что в России любой бизнес требует от государства поддержки, субсидий и льгот, но при этом часто забывает о своей ответственности перед наемными работниками и пытается переложить эту заботу на государство.

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