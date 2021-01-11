Кампала, , 14:06 — REGNUM Экспорт кофе из Уганды достиг максимальных объёмов за всю историю, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на данные Управления по развитию кофе Уганды.

Кофе. Уганда Erinamukuta

Последние данные показывают устойчивое восстановление урожайности, поскольку объем экспорта увеличился на 43% с 3,557 миллионов мешков, экспортированных в 2015/16 финансовом году, до 5,103 миллионов мешков в 2019/20 финансовом году. Это наибольший объем кофе, который экспортировался из Уганды за последние 30 лет.

По данным представителей управления, увеличение объемов экспорта было связано с увеличением производства после плодоношения недавно посаженных деревьев. Эксперты не выявили существенного влияния пандемии коронавируса на экспорт продукта.

Производство продолжает опережать спрос, и эта тенденция сохраняется и в 2021 году, отметили в управлении.

Напомним, кофе является приоритетным экспортным товаром Уганды и играет ведущую роль в обеспечении средств к существованию многих угандийцев.