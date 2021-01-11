Москва, , 13:56 — REGNUM Рост цен на бензин в России в январе обусловлен дорожающей нефтью и плановым повышением акцизов на топливо, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Иван Семченков.

«Цена на бензин складывается из двух составляющих: цен на нефть и крэк-спредов. Если рассматривать цены на нефть, то в настоящий момент потенциала для дальнейшего роста мало.

Большинство аналитических агентств прогнозируют среднюю стоимость Brent на 2021 год в диапазоне $55−60 за баррель. Крэк-спреды могут увеличиться, но только при условии увеличения спроса на светлые нефтепродукты.

В настоящий момент, спрос пониженный, поскольку вводятся все более жесткие ограничения со стороны мировых правительств. При снятии карантинов в Европе, можно ожидать расширения крэк-спредов и роста цен на продукты нефтепереработки.

Рост цен на бензин увеличивает издержки на транспортировку. Соответственно, дорожают все продукты питания, в ценах которых учитываются транспортные расходы, а кроме того, у населения увеличиваются расходы на личный транспорт и дорожают частные перевозки.

Всё это приводит к ускорению инфляции и, как следствие, к ужесточению монетарной политики, поскольку ЦБ РФ таргетирует инфляцию на уровне 4%.

Далее, это может привести к удорожанию денег для банков и в конечном счете — повышению ставок по кредитованию для физических и юридических лиц», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, в январе 2021 года оптовые цены на топливо в России могут взлететь вслед за ростом цены на нефть.

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