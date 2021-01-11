Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Более чем на 8% подешевели акции компании Twitter после заморозки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Об этом говорят данные предварительных торгов в США 11 января.

Так, в 12:44 мск во время предварительных торгов акции показали снижение на 7,89%, до $47,42. Падение на 8,3% наблюдалось на несколько минут раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, учётная запись Трампа в сети микроблогов Twitter была заморожена 9 января. Администраторы соцсети объяснили такое решение «риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

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