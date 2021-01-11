Лондон, , 13:33 — REGNUM Аукционным дом из Великобритании The Market продал эксклюзивный внедорожник Range Rover Sport футболиста Дэвида Бекхэма всего за 15 500 фунтов стерлингов (около 1,56 млн рублей). Об этом сообщается на сайте компании.

Внедорожник сошёл с заводского конвейера в 2007 году. Машина выделяется стильным обвесом от тюнинг ателье Kahn Design и чёрными колёсными дисками размером 20 дюймов.

Внутри машина обтянута тёмной кожей с ромбовидной прострочкой. Также автопроизводители оснастили авто дополнительными дисплеями для задних пассажиров. Также в машине Бекхэма есть холодильник для напитков и акустика премиум-класса от Genesis.

Под капотом автомобиля функционирует компрессорный движок рабочим объёмом 4,2 л производительностью 385 л. с. С таким силовым агрегатом авто разгоняется до 100 км/ч за 7,1 с.

Ранее в России стартовал приём заказов на модернизированный кроссовер Range Rover Velar. Получат покупатели обновлённые кроссоверы не ранее весны нынешнего года.

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