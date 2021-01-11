Ансан, Южная Корея, , 13:28 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor временно приостановила работу двух производственных линий на одном из заводов из-за заражения коронавирусом одного из сотрудников. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

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По их словам, линии по производству автомобилей Hyundai Grandeur и Hyundai Sonata на заводе в южнокорейском Ансане были приостановлены 11 января с 6:45 до 15:30 по местному времени.

Известно, что положительный результат на коронавирус сотрудник завода получил 10 января, после того, как у членов его семьи подтвердился коронавирус.

Напомним, что в ноябре 2020 года компания приостанавливала работу линии по производству двигателей на заводе в Ансане по той же причине.