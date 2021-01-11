Барнаул, 11 января 2021, 13:16 — REGNUM В связи с резким ростом оптовых цен на бензин в России необходимо задействовать три инструмента: вмешательство регуляторов, ограничение экспорта и насыщение топливом внутреннего рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-президент Российского топливного союза, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Юрий Матвейко. Эксперт подтвердил, что цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжают рост.
Как уже сообщало ИА REGNUM, после устойчивого снижения оптовых цен на бензин в России, которое наблюдалось в ноябре 2020 года, бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже СПбМТСБ в начале декабря подрос в цене на 7,7% и 8,4%. По мнению доктора экономических наук Никиты Кричевского, причина резкого роста цен произошла на фоне отсутствия работы регуляторов, в частности Минтопэнерго: на мировом рынке моторного топлива начался рост, и в отсутствие действенного демпфирущего механизма вертикально интегрированным холдингам стало выгоднее продавать бензин за пределами России.
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