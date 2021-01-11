Архангельск, , 13:10 — REGNUM В 2020 году 320 предпринимателей Архангельской области подали заявку на компенсацию затрат, понесенных на приобретение дезинфицирующих средств и услуги по дезинфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в Агентстве регионального развития.

«Из 320 обращений одобрены были 243, из которых на конец 2020 года выплачено 238: около 4,5 миллиона рублей», — отметил гендиректор агентства Максим Заборский.

Отмечается, что оставшиеся одобренные заявки будут оплачены в ближайшее время.

Финансовая поддержка в виде выплат предоставляется в целях частичного возмещения затрат, произведенных малым и средним бизнесом региона в период действия на территории Архангельской области режима повышенной готовности. Как сообщало ИА REGNUM, каждый из заявителей может рассчитывать на возмещение не более 50% затрат, а сумма выплаты не может превышать 30 тысяч рублей.