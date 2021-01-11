Ярославль, , 13:10 — REGNUM С 16 января по субботам между Ярославлем и Рыбинском будет ходить ретропоезд на паровозной тяге. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Ретропоезд Yarregion.ru

Отправление в зимний период — со станции Ярославль-Главный в 8.52, в летний — со станции Ярославль-Московский в 8.36. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В областной центр состав будет возвращаться в 19.04 или в 19.36 в зависимости от сезона.

«Ретродвижение на паровозной тяге организовано АО «Северная пригородная пассажирская компания» в сотрудничестве с департаментом транспорта и подразделениями ОАО «РЖД». Планируем, что состав будет курсировать по субботам до 25 декабря 2021 года», — рассказал директор департамента транспорта Ярославской области Сергей Кайгородов.

Стоимость проезда не будет превышать обычный тариф на проезд между Ярославлем и Рыбинском. Купить билеты можно во всех кассах пригородного сообщения, а также на официальном сайте ОАО «РЖД». Власти ожидают, что ретропоезд будет востребован у туристов.

Читайте ранее в этом сюжете: РЖД пустит поезд к Снегурочке и Деду Морозу