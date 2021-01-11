Ярославль, 11 января 2021, 13:10 — REGNUM С 16 января по субботам между Ярославлем и Рыбинском будет ходить ретропоезд на паровозной тяге. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.
Отправление в зимний период — со станции Ярославль-Главный в 8.52, в летний — со станции Ярославль-Московский в 8.36. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В областной центр состав будет возвращаться в 19.04 или в 19.36 в зависимости от сезона.
Стоимость проезда не будет превышать обычный тариф на проезд между Ярославлем и Рыбинском. Купить билеты можно во всех кассах пригородного сообщения, а также на официальном сайте ОАО «РЖД». Власти ожидают, что ретропоезд будет востребован у туристов.
Читайте ранее в этом сюжете: РЖД пустит поезд к Снегурочке и Деду Морозу