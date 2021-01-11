Москва, , 13:00 — REGNUM Рынок энергоносителей 11 января корректирует рост предыдущих четырех торговых дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Поводом для снятия перекупленности стали новости о введении властями Китая локдауна в провинции Хэбэй и опасения в распространении новых «заразных» штаммов нового коронавируса, что может подорвать потребление энергоносителей. Давление на котировки также оказывает укрепление американского доллара. Стоимость нефти марки Brent снижается на 1,4% до $55,30.

Повышательная тенденция по нефти в то же время остается в силе благодаря ожиданиям расширения фискальных стимулов в США и полученной по итогам последнего саммита поддержки ОПЕК+.

Избранный президент США Джо Байден пообещал «триллионы» новых стимулов для поддержки крупнейшей экономики мира — ведущие инвестбанки Уолл-стрит рассчитывают, что после инаугурации будет прорабатываться вариант с суммой в $600 млрд — $1 трлн.

Это может не только поддержать спрос в США, но и вызвать ослабление доллара, позитивный фактор для котировок сырья. В свою очередь во время новогодних праздников Саудовская Аравия и ее союзники на Ближнем Востоке пошли на добровольное сокращение добычи в феврале и марте на 1,425 млн барр./сутки, тогда как России и Казахстану удалось добиться повышения ее уровня на 65 тыс. барр./сутки и 10 тыс. барр./сутки соответственно.

Вице-премьер Александр Новак счел это «новогодним подарком» для рынка, который в первую неделю нового года вырос на 9% на этих новостях.

По мнению агентства Fitch, решение ОПЕК+ по параметрам сделки на февраль и март снижает вероятность возврата рынка к избытку предложения. В дальнейшем, по словам Новака, может сказаться эффект вакцинации, а влияние локдаунов пойдет на спад.

Многие инвестбанки в 2021 году ждут цены на нефть выше $60 по сорту Brent. Решение ОПЕК+ наряду с принятием новых стимулов в США может оказаться достаточным для того, чтобы увидеть эти отметки в ближайшее время.

Поддержка располагается на отметке в $54,30. До пробоя вниз этого уровня восходящий тренд находится вне опасности», — считает эксперт.

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